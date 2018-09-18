Под суд пойдет директор фермы, на которой погибли десятки коров в Тверской области
В Тверской области следователи СК завершили расследование уголовное дела по факту нарушения ветеринарных правил, которые повлекли за собой тяжкие последствия.
Следствием установлено, что в марте этого года директор фермы, которая находится в деревне Иваньково Лихославльского района, нарушил ряд ветеринарных правил и норм. Животных плохо кормили и содержали надлежащим образом. В результату этого произошла массовая гибель крупнорогатого скота.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, патологоанатомическое исследование трупов животных показало, что умерли они от остановки дыхания, развившегося в результате отека легких, возникшего на фоне нарушения обмена веществ, вызванного общим истощением организма.
Следователи СК в рамках расследования уголовного дела допросили местных жителей и работников фермы, выясняли обстоятельства смерти животных, а к материалам дела также приобщили сведения о финансовой деятельности фермы.
Уголовное дело направлено в суд.