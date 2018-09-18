2018-09-18T10:04:38+03:00
Происшествия

Под суд пойдет директор фермы, на которой погибли десятки коров в Тверской области

Следователи СК собрали достаточную доказательственную базу
Виктория ЖУКОВА
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Наказание фермеру назначит суд. Фото: архив "КП"Наказание фермеру назначит суд. Фото: архив "КП"
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В Тверской области следователи СК завершили расследование уголовное дела по факту нарушения ветеринарных правил, которые повлекли за собой тяжкие последствия.

Следствием установлено, что в марте этого года директор фермы, которая находится в деревне Иваньково Лихославльского района, нарушил ряд ветеринарных правил и норм. Животных плохо кормили и содержали надлежащим образом. В результату этого произошла массовая гибель крупнорогатого скота.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, патологоанатомическое исследование трупов животных показало, что умерли они от остановки дыхания, развившегося в результате отека легких, возникшего на фоне нарушения обмена веществ, вызванного общим истощением организма.

Следователи СК в рамках расследования уголовного дела допросили местных жителей и работников фермы, выясняли обстоятельства смерти животных, а к материалам дела также приобщили сведения о финансовой деятельности фермы.

Уголовное дело направлено в суд.

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