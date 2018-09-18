Восстановлены имена 98 уроженцев Тверской области, погибших в фашистском лагере в годы Великой Отечественной войны

18 Сент. 09:45 2018-09-18T15:40:22+03:00

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Восстановлены имена 98 уроженцев Калининской области, погибших во время Великой Отечественной войны в фашистском лагере для военнопленных Дулаг 100. Работу проводил историк и краевед Сергей Егоров.

Лагерь для военнопленных Дулаг 100 находился недалеко от города Порхов Псковской области. Существовал он с августа 1941-го по февраль 1944-го. За это время в лагере погибли около 85 тысяч красноармейцев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Сергей Егоров установил имена и место рождения 1067 человек, погибших в лагере. Работал он, начиная с марта 2008 года. Все данные историк занес в «Книгу Памяти военнопленных, погибших в 1941-1944 г.г. в лагере Дулаг 100 (г. Порхов)».