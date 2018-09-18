2018-09-18T08:44:32+03:00
Общество

Более 350 саженцев высадили в Московском районе Твери

В городе проходит экологическая акция «Лесомания»
Виктория ЖУКОВА
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Деревья сажают в Московском районе Твери. Фото: администрация ТвериДеревья сажают в Московском районе Твери. Фото: администрация Твери
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В Твери посадили более 350 саженцев деревьев и кустарников. Экологическая акция «Лесомания» прошла 17 сентября в Московском районе.

38 саженцев яблонь посадили в Яблоневом саду на улице 15-лет Октября. Сажали деревья воспитанники Медновской школы-интерната. Новые кусты роз, можжевельника и тую появились в сквере героев Чернобыля. Здесь трудились участники Тверской областной общественной организации инвалидов Союза «Чернобыль».

Также обновили зеленые насаждения на территории горбольницы №6, рядом с домом ребенка «Теремок» и на Смоленском захоронении.

Как сообщают в администрации Твери, акция будет идти в течение двух дней. Деревья еще планируют посадить у школ.

В рамках проектах самых маленьких участников научили делать кормушки.

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