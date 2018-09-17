2018-09-17T20:22:03+03:00
Звезды

На Тверском ипподроме пройдет праздник «Краски осени»

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Начало праздника в 15.00Начало праздника в 15.00Фото: Ирина ТАРАСОВА
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23 сентября на Тверском ипподроме пройдет большой праздник «Краски осени».

В этот день всех гостей ожидают After Party, показательные выступления конного клуба, большой концерт, детская анимация, фестиваль красок, массовый запуск светошариков, розыгрыш призов, интерактивные зоны для детей и взрослых, фотозоны, кейтеринг, аттракционы, сладкая вата, аквагрим и многое другое!

Завершится детская программа дискотекой, которая начнется в 19.00. А яркой точкой в 20.00 станет массовый запуск светошариков.

Тверской ипподром, ул. 1-я Соляная.

23 сентября в 15.00.

Вход свободный.

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