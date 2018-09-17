2018-09-17T19:57:00+03:00
Звезды

Тверская картинная галерея начинает новый цикл программ с приветствия «Здравствуй, Земля!»

В театральной части будет представлен моноспектакль Алексея Зинатулина «Я, Чайка»
Ирина ТАРАСОВА
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Фрагмент картины «Здравствуй, Земля!»Фрагмент картины «Здравствуй, Земля!»
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22 сентября в Восточной башне Тверского императорского дворца открывается новый цикл музейно-театральных программ Тверской областной картинной галереи. В творческом пространстве «Башня искусств» вместе со зрителями будет продолжен поиск новых смыслов в произведениях из Тверского художественного собрания.

До конца декабря запланированы 4 встречи с шедеврами галереи, а значит 4 увлекательных путешествия в мир живописи, интерпретирующих ее посредством занимательного театрального обрамления. Поэтика «Записок охотника» И.С. Тургенева, таинственная архитектоника Вавилонской башни, старинные правила украшения рождественской ели в русской усадьбе – в каждой программе есть чему удивиться, узнать новое и найти вдохновение.

Откроется сезон программой «Здравствуй, Земля!», посвященной героям космоса.

Юрий Гагарин и Валентина Терешкова стали символами новых людей XX века в их любви к родине и людям, жертвенности во имя человечества.

В центре программы - монументальное полотно Василия Басова «Здравствуй, Земля!» (1961 г.), повествующее о приземлении Юрия Гагарина. Ученый секретарь галереи, кандидат философских наук Мария Шувалова поможет открыть новые, неочевидные на первый смыслы. Экскурсия приурочена к 100-летию В.Н. Басова (1918–1962) – московского живописца, художника-реалиста, прославившегося масштабными работами в жанре сюжетно-тематической композиции.

В театральной части программы будет представлен моноспектакль Алексея Зинатулина «Я, Чайка». Одной из центральных сюжетных линий является философское осмысление полета в космос первой женщины- космонавта – Валентины Терешковой. Ее позывные и дали название необычной постановке.

22 сентября в 16:00.

Тверской императорский дворец, ул. Советская д. 3 (вход через Парадный вестибюль).

Цена билета: 200 рублей

Справки по телефону: 34-62-43.

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