25-летняя девушка украла детский скутер из подъезда жилого дома в Твери
Ранее женщина уже была судима
Ведется следствие Фото: архив "КП"
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В Твери к полицейским за помощью обратился 27-летний мужчина. Молодой человек рассказал, что из подъезда его дома похитили детский скутер, который стоит порядка 10 тысяч рублей.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили свидетелей произошедшего. В кратчайшие сроки стражи правопорядка установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась безработная, ранее судимая 25-летняя местная жительница.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в отношении девушки возбуждено уголовное дело, ведется следствие.