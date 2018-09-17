Волонтеры искали бабушку, которая всю ночь пряталась в буреломе в лесу Тверской области

17 Сент. 18:47 2018-09-17T18:47:50+03:00

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Волонтеры Тверской области продолжают делиться своими историями про поиски пропавших людей. В минувшие выходные волонтеры бежецкого отделения ПСО «Сова» отправились на поиски пенсионерки.

Утром 14 сентября 75-летняя женщина ушла за грибами в лес в Лесном районе Тверской области. Когда к 23:00 домой пенсионерка так и не вернулась, родственники обратились за помощью к волонтёрам. На поиски отправился отряд из четырех человек.

Поиски осложнялись тем, что идти приходилось через лесные завалы, болота и работать только на «отклик», так как сотовая связь почти не ловила. К рассвету волонтеры прошли только 2,5 километра леса. После этого к ним на помощь пришли местные жители и сотрудники МЧС.

Пока шли поиски, пенсионерка смогла самостоятельно выйти из леса. Пожилая женщина все это время сидела в буреломе. При этом она слышала, как в лесу кто-то кричал и видела лучи от фонарика.