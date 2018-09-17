2018-09-17T18:47:50+03:00
Общество

Волонтеры искали бабушку, которая всю ночь пряталась в буреломе в лесу Тверской области

Тревогу забили знакомые, когдапенсионерка к вечеру не вернулась домой из леса
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Пенсионерку искали всю ночь. Фото: ВПСО "Сова" БежецкПенсионерку искали всю ночь. Фото: ВПСО "Сова" Бежецк
Изменить размер текста:

Волонтеры Тверской области продолжают делиться своими историями про поиски пропавших людей. В минувшие выходные волонтеры бежецкого отделения ПСО «Сова» отправились на поиски пенсионерки.

Утром 14 сентября 75-летняя женщина ушла за грибами в лес в Лесном районе Тверской области. Когда к 23:00 домой пенсионерка так и не вернулась, родственники обратились за помощью к волонтёрам. На поиски отправился отряд из четырех человек.

Поиски осложнялись тем, что идти приходилось через лесные завалы, болота и работать только на «отклик», так как сотовая связь почти не ловила. К рассвету волонтеры прошли только 2,5 километра леса. После этого к ним на помощь пришли местные жители и сотрудники МЧС.

Пока шли поиски, пенсионерка смогла самостоятельно выйти из леса. Пожилая женщина все это время сидела в буреломе. При этом она слышала, как в лесу кто-то кричал и видела лучи от фонарика.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области