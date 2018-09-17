"Кросс нации" в Тверской области пробежало более четырех тысяч человек

17 Сент. 18:10 2018-09-17T18:10:52+03:00

В+ этом году "Кросс нации" впервые проходил в Старицком районе Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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В Тверской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского дня бега «Кросс нации», который 15 сентября прошел в Старицком районе. Участие в соревнованиях приняли около четырех тысяч жителей Верхневолжья.

Беговая трасса «Кросса нации»-2018 проходила недалеко от деревни Чукавино. Бежали спортсмены по лесу и вдоль берега Волги.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в забеге на 1 км среди подростков 2009 года рождения победили Максим Шумилин и Мария Шологон из Твери.

Дистанцию в 3 км первыми преодолели Александр Андреев и Екатерина Яковенко из Твери и среди старшего возраста – Дмитрий Смирнов и Ирина Вихарева из Бологое.

Победу на дистанции 6 км одержали Арсений Кузнецов из Твери и Дарья Ильина из Старицы, а также Владислав Ненашев и Ирина Карцева из Твери.

Самыми спортивными оказались семьи Муравьевых из Конаковского района и Белкиных из Твери.