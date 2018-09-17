2018-09-17T17:43:41+03:00
Происшествия

В Тверской области поймали браконьера

Теперь ему грозит солидный штраф
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Охота должна быть легальнойОхота должна быть легальнойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Удомельском районе вблизи деревни Грешнево 15 сентября сотрудник подведомственного Минприроды Тверской области учреждения и сотрудники полиции выявели факт незаконной добычи лося. Подозреваемые являются жителями Удомельского района, по указанному факту возбуждено уголовное дело за незаконную охоту.

Возмещение ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, размер которого с 12 февраля 2018 года увеличился в несколько раз. За самца лося размер ущерба составит 240 тысяч рублей, за самку лося – 400 тысяч рублей. Также возможен штраф до миллиона рублей.

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