2018-09-17T17:04:35+03:00
Здоровье

В куриных окорочках из Тверской области обнаружили листерии

Образцы исследовали специалисты лаборатории
Виктория ЖУКОВА
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За продуктами глаз да глаз Фото: архив "КП"За продуктами глаз да глаз Фото: архив "КП"
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В Тверской области в продуктах питания снова обнаружили опасные для здоровья человека бактерии. В рамках государственного пищевого мониторинга специалисты исследовали куриные окорочка, произведенные на территории Верхневолжья.

Результаты экспертиз показали, что в пробах обнаружены листерии.

Как сообщают в ФГБУ «Тверская МВЛ», образцы продукции для проверки их безопасности и качества были отобраны на территории Твери инспекторами регионального Управления Россельхознадзора.

Напомним, что листерии являются возбудителем смертельно опасного заболевания человека.

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