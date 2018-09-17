В куриных окорочках из Тверской области обнаружили листерии
Образцы исследовали специалисты лаборатории
За продуктами глаз да глаз Фото: архив "КП"
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В Тверской области в продуктах питания снова обнаружили опасные для здоровья человека бактерии. В рамках государственного пищевого мониторинга специалисты исследовали куриные окорочка, произведенные на территории Верхневолжья.
Результаты экспертиз показали, что в пробах обнаружены листерии.
Как сообщают в ФГБУ «Тверская МВЛ», образцы продукции для проверки их безопасности и качества были отобраны на территории Твери инспекторами регионального Управления Россельхознадзора.
Напомним, что листерии являются возбудителем смертельно опасного заболевания человека.