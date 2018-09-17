2018-09-17T16:26:52+03:00
Общество

Месячник по безопасности дорожного движения продолжается в Тверской области

Со школьниками проводят занятия, квесты и игры
Виктория ЖУКОВА
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Время задуматься о безопасности детейВремя задуматься о безопасности детей
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В Тверской области до конца сентября проходят мероприятия в рамках месячника по безопасности дорожного движения. Акция направлена на профилактику аварий с участием детей.

Задачу уделить особое внимание безопасности детей на дорогах, профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних поставил губернатор Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, для детей были организованы квесты, дидактические игры, конкурсы и обучающие занятия. Например, второклассники школы №17 посетили занятие по правилам дорожного движения в мобильном городке. А старшеклассником напоминают правила передвижения на транспортных средствах, в частности скутере. Также подросткам рассказали об административной ответственности в случае нарушения правил дорожного движения.

В профилактических беседах участвуют и родители.

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