Месячник по безопасности дорожного движения продолжается в Тверской области
В Тверской области до конца сентября проходят мероприятия в рамках месячника по безопасности дорожного движения. Акция направлена на профилактику аварий с участием детей.
Задачу уделить особое внимание безопасности детей на дорогах, профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних поставил губернатор Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, для детей были организованы квесты, дидактические игры, конкурсы и обучающие занятия. Например, второклассники школы №17 посетили занятие по правилам дорожного движения в мобильном городке. А старшеклассником напоминают правила передвижения на транспортных средствах, в частности скутере. Также подросткам рассказали об административной ответственности в случае нарушения правил дорожного движения.
В профилактических беседах участвуют и родители.