Мужчина погиб во время пожара в расселённом доме в Тверской области
Проживал там погибший незаконно
Горит расселенный дом. Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области в деревне Селихово загорелся расселенный дом. Информация о пожаре поступила спасателям около 4 утра 17 сентября.
Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит нежилой двухэтажный дом.
Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, огонь повредил кровлю и три квартиры на втором этаже. В одной из квартир был обнаружен погибший 45-летний мужчина.
Также во время пожара, в доме находилась 81-летняя женщина. Ее спасли жители соседних домов. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Полностью ликвидировали возгорание в 05:30.