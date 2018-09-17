Мужчина погиб во время пожара в расселённом доме в Тверской области

17 Сент. 15:49 2018-09-17T15:49:43+03:00

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В Тверской области в деревне Селихово загорелся расселенный дом. Информация о пожаре поступила спасателям около 4 утра 17 сентября.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит нежилой двухэтажный дом.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, огонь повредил кровлю и три квартиры на втором этаже. В одной из квартир был обнаружен погибший 45-летний мужчина.

Также во время пожара, в доме находилась 81-летняя женщина. Ее спасли жители соседних домов. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Полностью ликвидировали возгорание в 05:30.