В Твери обследуют трамвайные пути и решат судьбу трамвая
- В октябре МУП «ПАТП-1» проведёт плановое обследование трамвайных путей для актуализации информации об их состоянии, - сообщает пресс-служба администрации города Твери.
Проверка состояния трамвайных путей в соответствии с требованиями законодательства проводится дважды в год. По итогам прошлого обследования на единственном действующем трамвайном маршруте №5 были обнаружено проблемные участки. Трамваям предписали ограничить скорость до 10 км в час.
Первоочередные ремонтные мероприятия были проведены силами МУП «ПАТП-1» на участках обособленного пути (от остановки «Застава» до «ДСК» и от улицы Ерофеева до Автовокзала).
По итогам очередного обследования будет принято решение, касающиеся трамвайного движения, с обязательным соблюдением требований обеспечения безопасности перевозки пассажиров.
По информации группы "Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус" сотрудникам трамвайного парка в связи с возможным закрытием трамвайного движения уже предложили переводиться в парк автобусный.