2018-09-17T14:23:57+03:00
Общество

В Твери обследуют трамвайные пути и решат судьбу трамвая

Если пути сильно изношены, трамвайное движение будет закрыто
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Возможно, тверской трамвай отправляется в последний путьВозможно, тверской трамвай отправляется в последний путьФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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- В октябре МУП «ПАТП-1» проведёт плановое обследование трамвайных путей для актуализации информации об их состоянии, - сообщает пресс-служба администрации города Твери.

Проверка состояния трамвайных путей в соответствии с требованиями законодательства проводится дважды в год. По итогам прошлого обследования на единственном действующем трамвайном маршруте №5 были обнаружено проблемные участки. Трамваям предписали ограничить скорость до 10 км в час.

Первоочередные ремонтные мероприятия были проведены силами МУП «ПАТП-1» на участках обособленного пути (от остановки «Застава» до «ДСК» и от улицы Ерофеева до Автовокзала).

По итогам очередного обследования будет принято решение, касающиеся трамвайного движения, с обязательным соблюдением требований обеспечения безопасности перевозки пассажиров.

По информации группы "Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус" сотрудникам трамвайного парка в связи с возможным закрытием трамвайного движения уже предложили переводиться в парк автобусный.

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