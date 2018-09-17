В Твери по квартирам ходят мошенники под видом сотрудников пенсионного фонда

17 Сент. 14:01 2018-09-17T14:01:25+03:00

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В региональное управление пенсионного фонда стали поступать сообщения, что по домам ходят люди, которые представляются работниками пенсионного фонда и предлагают подписать какие-то документы.

Ведомство же подчёркивает, что его сотрудники принимают граждан непосредственно в клиентских службах районных и городских управлений. По домам специалисты не ходят и не проводят никаких консультаций, не обращаются за подписанием каких-либо документов.

Если в ваш дом пришел человек и представился работником пенсионного фонда, попросите его предъявить служебное удостоверение. Там должны быть номер, фотография сотрудника, его фамилия, имя, отчество и должность.