2018-09-17T14:01:25+03:00
Общество

В Твери по квартирам ходят мошенники под видом сотрудников пенсионного фонда

Не доверяйте этим людям
Игорь ДОКУЧАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
По квартирам ходят мошенники под видом сотрудников пенсионного фондаПо квартирам ходят мошенники под видом сотрудников пенсионного фондаФото: Владимир ВОРСОБИН
Изменить размер текста:

В региональное управление пенсионного фонда стали поступать сообщения, что по домам ходят люди, которые представляются работниками пенсионного фонда и предлагают подписать какие-то документы.

Ведомство же подчёркивает, что его сотрудники принимают граждан непосредственно в клиентских службах районных и городских управлений. По домам специалисты не ходят и не проводят никаких консультаций, не обращаются за подписанием каких-либо документов.

Если в ваш дом пришел человек и представился работником пенсионного фонда, попросите его предъявить служебное удостоверение. Там должны быть номер, фотография сотрудника, его фамилия, имя, отчество и должность.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области