В Твери по квартирам ходят мошенники под видом сотрудников пенсионного фонда
В региональное управление пенсионного фонда стали поступать сообщения, что по домам ходят люди, которые представляются работниками пенсионного фонда и предлагают подписать какие-то документы.
Ведомство же подчёркивает, что его сотрудники принимают граждан непосредственно в клиентских службах районных и городских управлений. По домам специалисты не ходят и не проводят никаких консультаций, не обращаются за подписанием каких-либо документов.
Если в ваш дом пришел человек и представился работником пенсионного фонда, попросите его предъявить служебное удостоверение. Там должны быть номер, фотография сотрудника, его фамилия, имя, отчество и должность.