У 23-летнего парня полицейские нашли более 30 свертков с наркотиками в Твери
Молодой человек распространял запрещенное вещество через "закладки"
Ведется следствие. Фото: УМВД России по Тверской области
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В Твери на одной из улиц в Московском районе полицейские задержали подозреваемого в распространении наркотических средств.
23-летний парень из Конаково делал на территории областного центра «закладки». В его поясной сумке оперативники обнаружили более 30 полимерных свертков с наркотическим веществом.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело. За распространение наркотиков парню грозит до 20 лет колонии.
Ведется следствие.