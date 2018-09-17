У 23-летнего парня полицейские нашли более 30 свертков с наркотиками в Твери

17 Сент. 15:14 2018-09-17T15:14:17+03:00

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В Твери на одной из улиц в Московском районе полицейские задержали подозреваемого в распространении наркотических средств.

23-летний парень из Конаково делал на территории областного центра «закладки». В его поясной сумке оперативники обнаружили более 30 полимерных свертков с наркотическим веществом.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело. За распространение наркотиков парню грозит до 20 лет колонии.

Ведется следствие.