2018-09-17T14:33:57+03:00
Общество

45-летний мужчина украл велосипед из подъезда в Тверской области

На след подозреваемого вышли полицейские
Виктория ЖУКОВА
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Велосипед оставили в подъездеВелосипед оставили в подъездеФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Тверской области у жителя Зубцовского района украли велосипед. Ущерб для мужчины составил восемь тысяч рублей.

Стражи правопорядка выехали на место происшествия и со слов заявителя составили описание украденного имущества.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, сотрудники полиции выяснили, что велосипед похитили из подъезда жилого дома. Чтобы выйти на след подозреваемого, оперативники обследовали места возможного сбыта краденого и отработали на причастность к краже ранее уже привлекавшихся лиц.

За сутки был установлен и задержан злоумышленник. Им оказался безработный 45-летний житель Зубцова. Велосипед вернули владельцу, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

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