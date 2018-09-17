Жители практически всех муниципальных образований Тверской области вышли на субботник

17 Сент. 14:00 2018-09-17T14:01:23+03:00

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В Тверской области в минувшие выходные прошел массовый субботник. Чистоту наводили в парках, скверах, на берегах водоемов и на особо охраняемых природных территориях. На уборку мусора вышли жители практически всех муниципальных образований Тверской области.

Как сообщает пресс-служба регионального Минприроды, в субботнике также приняли участие сотрудники государственных и муниципальных учреждений, представители общественных организаций, студенты, волонтеры, а также все неравнодушные граждане.

В Твери мусор убрали на 17 территориях, среди которых Первомайская и Комсомольская рощи, карьеры в районе деревни Старая Константиновка, а также участок возле храма Бориса и Глеба на Краснофлотской набережной.

Участки не только отчищали от мусора, но и срезали аварийные и сухие деревья. Уборка прошла при активной поддержке администрации Твери.