2018-09-17T14:01:23+03:00
Общество

Жители практически всех муниципальных образований Тверской области вышли на субботник

15 сентября в регионе прошла массовая уборка
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
В регионе прошли массовые субботники. Фото: администрация ТвериВ регионе прошли массовые субботники. Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В Тверской области в минувшие выходные прошел массовый субботник. Чистоту наводили в парках, скверах, на берегах водоемов и на особо охраняемых природных территориях. На уборку мусора вышли жители практически всех муниципальных образований Тверской области.

Как сообщает пресс-служба регионального Минприроды, в субботнике также приняли участие сотрудники государственных и муниципальных учреждений, представители общественных организаций, студенты, волонтеры, а также все неравнодушные граждане.

В Твери мусор убрали на 17 территориях, среди которых Первомайская и Комсомольская рощи, карьеры в районе деревни Старая Константиновка, а также участок возле храма Бориса и Глеба на Краснофлотской набережной.

Участки не только отчищали от мусора, но и срезали аварийные и сухие деревья. Уборка прошла при активной поддержке администрации Твери.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области