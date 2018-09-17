Два брата попытались похитить запчасти из колхоза в Тверской области
В Тверской области прокуратура Лесного района поддержала в суде обвинение в отношении двух братьев, которые совершили кражу.
В апреле этого года ночью два жителя села Лесное похитили из мастерской колхоза сельскохозяйственные запчасти на сумму более 67 тысяч рублей.
Все похищенное они погрузили в машину и попытались скрыться. Однако их подвел автомобиль, который сломался в деревне Спирово. Полицейские осмотрели транспортное средство и изъяли запчасти.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, преступление совершили два брата, один из которых - несовершеннолетний.
Старший брат получил условный срок, а младший должен отработать 80 часов на исправительных работах.
Приговор вступил в законную силу.