Два брата попытались похитить запчасти из колхоза в Тверской области

17 Сент. 13:20 2018-09-17T13:20:36+03:00

Однако у них по дороге сломалась машина

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В Тверской области прокуратура Лесного района поддержала в суде обвинение в отношении двух братьев, которые совершили кражу.

В апреле этого года ночью два жителя села Лесное похитили из мастерской колхоза сельскохозяйственные запчасти на сумму более 67 тысяч рублей.

Все похищенное они погрузили в машину и попытались скрыться. Однако их подвел автомобиль, который сломался в деревне Спирово. Полицейские осмотрели транспортное средство и изъяли запчасти.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, преступление совершили два брата, один из которых - несовершеннолетний.

Старший брат получил условный срок, а младший должен отработать 80 часов на исправительных работах.

Приговор вступил в законную силу.