2018-09-17T12:42:29+03:00
Здоровье

Тяжелобольных пациентов на вертолете доставили в больницу Твери

Вся операция заняла несколько часов
Виктория ЖУКОВА
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Пациентов доставили на вертолете. Фото: УМЧС России по Тверской областиПациентов доставили на вертолете. Фото: УМЧС России по Тверской области
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Для оказания неотложной помощи больным из Тверской области были привлечены силы санитарной авиации УМЧС России.

16 сентября в 16:30 вертолет Ми-8 с бригадой врачей вылетел из Твери в Нелидовский район. Там в районной больнице срочно потребовалась помощь пациентам. Медики осмотрели больных и приняли решение транспортировать их в больницу Твери.

В 21:10 пациентов под надзором врачей доставили в областной центр.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, авиация МЧС России – один из наиболее оперативных и эффективных помощников. Она незаменима при различных чрезвычайных ситуациях, например при тушении пожаров или оказании гуманитарной помощи.

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