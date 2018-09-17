Администрация муниципалитета в Тверской области оштрафована на 60 тысяч рублей

17 Сент. 12:09 2018-09-17T12:13:07+03:00

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В Тверской области прокуратура Кимрского района обнаружила нарушении законодательства в сфере закупок.

Администрация муниципалитета превысила лимит, который установлен федеральным законом «Осуществление закупки у единственного поставщика», и провела ряд закупок без конкурентных процедур. При этом установленная сумма составляет более двух млн рублей и более 5% совокупного объема закупок.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, после этой закупки было составлено еще 14 муниципальных контрактов на сумму 672,8 тысяч рублей без проведения конкурсных процедур.

В отношении главы Кимр возбудили дела об административном правонарушении. УФАС по Тверской области оштрафовал должностное лицо на 60 тысяч рублей.