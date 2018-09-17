2018-09-17T11:38:26+03:00
Происшествия

Пьяный водитель без прав сбил двух женщин в Тверской области

Авария произошла в Конаково
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла в светлое время суток Фото: архив "КП"Авария произошла в светлое время суток Фото: архив "КП"
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В Тверской области в Конаково сбили двух пешеходов. 30-летний мужчина ехал на автомобиле АЗЛК214100 в состоянии алкогольного опьянения. Водительских прав у него не было.

Возле дома № 4 по улице Горького водитель не заметил двух женщин, которые шли по краю проезжей части дворовой территории навстречу машине. Авария произошла в светлое время суток 16 сентября.

Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, в результате наезда 39-летюю женщину и 17-летнюю девушку с полученными травмами доставили в медицинское учреждение.

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