Фестиваль исторической реконструкции "Княжество Тверское" пройдет в пойме Тьмаки в Твери

17 Сент. 11:07 2018-09-17T11:07:39+03:00

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В Твери в воскресение, 23 сентября, пройдет масштабный IX фестиваль показательных выступлений клубов исторической реконструкции «Княжество Тверское». Стартует мероприятие в 12:00 в пойме реки Тьмаки, напротив торгового центра «Олимп».

В рамках фестиваля будут работать пять тематических зон. Участники могут посетить мастер-классы по танцам, занятия по фехтованию и выступления групп с историческими инструментами.

Также гости увидят ристалище с пешим и конным рыцарскими турнирами, конной акробатикой. Работать будет ремесленная слобода с купеческими рядами.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на фестивале организуют подвижные и настольные игры, потешные бои с игрушечным оружием и ладейными качелями.

На историко-просветительской площадке запланированы интерактивные инсталляции.

Организован фестиваль управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации Твери, а также историко-реконструкторским клубом при поддержке регионального Министерства туризма.