Пьяный молодой водитель насмерть сбил девушку-пешехода в Тверской области
Авария произошла в темное время суток
Водитель легковушки нарушил сразу несколько пунктов ПДДФото: Кирилл ЧАЩИН
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В воскресенье, 16 сентября, в деревне Дмитровское Калининского района Тверской области произошло ДТП, в результате которого погибла девушка. Авария произошла, когда на часах было 03:35.
Полицейские выяснили, что пьяный 19-летний обладатель "ВАЗа - 2107", не имеющий права управлять транспортным средством, сбил девушку, которая двигалась по левой обочине навстречу автомобиля. В момент аварии на потерпевшей была одежда без светоотражающих элементов.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП девушка скончалась на месте происшествия от полученных травм.