Нарушения пожарной безопасности обнаружили в торговых центрах Пролетарского района Твери

17 Сент. 10:21 2018-09-17T10:22:07+03:00

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В торговых центрах Твери были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. Проверку проводили сотрудники прокуратуры Пролетарского района совместно с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

В торгово-развлекательных центрах «Рубин» и «Рубин-2» была нарушена работа системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей на случай пожара.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в отношении собственников зданий были возбуждены дела об административном правонарушении.

Однако, после этого нарушения не были устранены. Поэтому в суд направлены исковых заявления о возложении на руководство обязанностей по полному устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности. Нарушения ликвидировали.