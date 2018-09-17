Четырехлетняя девочка пострадала в результате съезда автомобиля в кювет в Тверской области

17 Сент. 10:09 2018-09-17T10:09:38+03:00

Травмы также получили еще две пассажирки автомобиля

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В Тверской области машина вылетела в кювет. Авария произошла вчера, 16 сентября, в 18:00 на 165 километре автодороги Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна.

По данным региональной Госавтоинспекции, 23-летний парень ехал за рулем автомобиля «Рено Меган». Он не справился с управлением, и машину вынесло в правый походу движения кювет с дальнейшим опрокидыванием.

В результате в дорожно-транспортном происшествии пострадали две женщины-пассажирки 27 и 55 лет. Также травмы получила четырехлетняя девочка. Всех пострадавших медики госпитализировали в больницу.