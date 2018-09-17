2018-09-17T09:53:21+03:00
Общество

Клуб деловых игр для волонтеров открылся в Твери

Для участников подготовлены вебенары и практические занятия
Виктория ЖУКОВА
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Проект направлен он на развитие компетенций волонтерских объединенийПроект направлен он на развитие компетенций волонтерских объединенийФото: Роман ЗЛОБИН
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Добровольцы из Тверской области приняли участие в образовательной программе, которая направлена на повышение эффективности их работы. Этот проект называется «Тверской волонтерский клуб деловых игр» и направлен он на развитие компетенций волонтерских объединений.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках образовательной программы для волонтеров и членов добровольческих объединений проходят вебинары и деловые игры. Молодые люди на теоретических и практических занятиях получают знания, которые пригодятся им в работе, учебе и реализации собственных инициатив.

В первой игре участвовали более 30 человек. Запланировано еще семь профильных вебинаров и деловых игр, а также заключительная деловая игра, работа в чатах, домашние задания и полезные материалы.

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