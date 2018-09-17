По вине автомобилистки мужчина и восьмилетний мальчик пострадали в ДТП в Тверской области

17 Сент. 09:42 2018-09-17T09:42:30+03:00

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В субботу, 15 сентября, на 4 км автомобильной дороги Калязин-Кашин-Горцы-Кушалино, проходящей через Калязинский район Тверской области, произошла авария с двумя пострадавшими. Дорожное происшествие случилось в 13:35. Установлено, что 39-летняя женщина-водитель автомобиля "Форд Мондео" не справилась с управлением транспортным средством и вылетела в кювет.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 33-летний мужчина и восьмилетний мальчик получили травмы различной степени тяжести. Что касается автомобилистки, то она в аварии не пострадала, а также отказалась проходить медицинское освидетельствование.