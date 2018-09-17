2018-09-17T09:26:07+03:00
Происшествия

Несовершеннолетний ребенок получил травмы в ДТП в Твери

Маленький мальчик попал в больницу
Альберт БОЙКОВ
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В аварии пострадал маленький мальчик Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ аварии пострадал маленький мальчик Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В субботу, 15 сентября, в Твери в поселке Большие Перемерки у дома №23, произошла авария в результате которой пострадал несовершеннолетний ребенок. Дорожное происшествие случилось, когда часах было 10:50.

Установлено, что 39-летний водитель автомобиля "Фольксваген Поло" выезжай на дорогу с прилегающей территории врезался в "Ладу Калину".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии четырехлетний пассажир иномарки был доставлен с травмами в больницу. В момент столкновения ребенок находился в салоне без детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.

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