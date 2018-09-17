Пропавшие студенты самостоятельно вернулись в общежитие в Тверской области

17 Сент. 08:44 2018-09-17T08:44:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Пропавшие в Тверской области подростки самостоятельно вернулись в общежитие Кашинского колледжа.

В пятницу, 14 сентября, следователям СК поступила информация, что три 17-летних парня не вернулись в общежитие учебного заведения в Кашине. По данному факту была организована доследственная проверка.

Следственно-оперативная группа выехала по месту последнего пребывания подростков. Следователи СК на месте не обнаружили следов, которые указывали бы на совершение преступления. Были опрошены знакомые, друзья студентов и руководство учреждения.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, вчера, 16 сентября, двое парней самостоятельно вернулись в общежитие. Они сказали, что третий пропавший приятель придет на учебу на следующий день.