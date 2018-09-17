2018-09-17T09:13:58+03:00
Общество

Новые скамейки и урны установили в одном из дворов Центрального района Твери

Жильцы участвовали в Программе поддержки местных инициатив
Виктория ЖУКОВА
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Установили новые лавочки. Фото: администрация ТвериУстановили новые лавочки. Фото: администрация Твери
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В Твери жители продолжают благоустраивать свои придомовые территории. Работы проводятся в рамках Программы поддержки местных инициатив.

Очередной проект завершился в Центральном районе. На придомовой территории домов №1 и №2 по улице Коробка установили скамейки, урны, а также сделали отмостку на дороге. Также в одном из этих домов жильцы планируют установить систему видеонаблюдения.

Как сообщают в администрации Твери, жители заранее подготовили проект и собрали 22% от общей стоимости работ. Остальные деньги направили из областного и муниципального бюджетов.

Напомним, что в этом году в Твери в рамках ППМИ будет реализовано 36 проектов.

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