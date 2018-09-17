2018-09-17T08:13:15+03:00
Общество

Плановые отключения электроэнергии затронут на этой неделе все районы Твери

Свет будут выключать в дневное время
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
В Заволжском районе света не будет до вечераВ Заволжском районе света не будет до вечера
Изменить размер текста:

В Твери продолжаются планово-предупредительные работы на объектах электросетевого комплекса. Специалисты меняют аварийные опоры и провода, отрезают аварийные ветви на деревьях и устанавливают счётчики. Все работы проходят в дневное время. В связи с этим с 17 по 22 сентября во всех районах Твери ожидаются отключения электричества.

Например, сегодня, 17 сентября, до 16:00 света не будет в домах по улицам Коммуны, Парковая, Школьная, Приютинская, Павлюковская, Ольховая, Мотострелковая, Успенского, Сутугинская и на Мозжухинском перелке.

Также до 20:00 планируют отключить электроэнергию в домах на улицах 1-я Вагонников, Пригородная, Совхозная, Северная, Планерная, Освобождения, Солнечная, Складская, на 3-ем и 4-ом переулке Вагонников и на Полевых и Волжском проездах.

Кроме того, в обед свет выключат в Больших Перемерках.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области