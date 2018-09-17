Плановые отключения электроэнергии затронут на этой неделе все районы Твери
В Твери продолжаются планово-предупредительные работы на объектах электросетевого комплекса. Специалисты меняют аварийные опоры и провода, отрезают аварийные ветви на деревьях и устанавливают счётчики. Все работы проходят в дневное время. В связи с этим с 17 по 22 сентября во всех районах Твери ожидаются отключения электричества.
Например, сегодня, 17 сентября, до 16:00 света не будет в домах по улицам Коммуны, Парковая, Школьная, Приютинская, Павлюковская, Ольховая, Мотострелковая, Успенского, Сутугинская и на Мозжухинском перелке.
Также до 20:00 планируют отключить электроэнергию в домах на улицах 1-я Вагонников, Пригородная, Совхозная, Северная, Планерная, Освобождения, Солнечная, Складская, на 3-ем и 4-ом переулке Вагонников и на Полевых и Волжском проездах.
Кроме того, в обед свет выключат в Больших Перемерках.