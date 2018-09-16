Фура врезалась в ограждение и создала затор на трассе М-10 в Тверской области
Авария произошла на мосту через Тверцу
Фура попала в аварию Фото ТИА. Автор - Коля Мазик
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Сегодня, в воскресенье,16 сентября, около 18:30 фура снесла ограждение и электрический столб на мосту через Тверцу на трассе М-10 по направлению на Санкт-Петербург. Грузовик заехал на бетонное разделительное ограждение и кабина задралась ввоздух. Из-за аварии на трассе очень быстро выросла огромная пробка в обе стороны. Причину аварии предстоит установить. Возможно, водитель просто отвлёкся и не заметил заграждение.
О пострадавших не сообщается. Пробка на М-10 полностью не рассосалась до сих пор.