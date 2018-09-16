Фура врезалась в ограждение и создала затор на трассе М-10 в Тверской области

16 Сент. 20:41 2018-09-16T20:41:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, в воскресенье,16 сентября, около 18:30 фура снесла ограждение и электрический столб на мосту через Тверцу на трассе М-10 по направлению на Санкт-Петербург. Грузовик заехал на бетонное разделительное ограждение и кабина задралась ввоздух. Из-за аварии на трассе очень быстро выросла огромная пробка в обе стороны. Причину аварии предстоит установить. Возможно, водитель просто отвлёкся и не заметил заграждение.

О пострадавших не сообщается. Пробка на М-10 полностью не рассосалась до сих пор.