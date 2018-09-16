В Тверской области сгорел жилой дом
Тушили три часа
Дом сгорел полностьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу,15 сентября, около восьми часов вечера загорелся жилой дом в деревне Тихорево Рамешковского района Тверской области. Пожар тушили почти три часа, о пострадавших пока не сообщается.
- Пожар уничтожил кровлю, дом выгорел изнутри полностью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области. - Предположительная причина возгорания – неправильная эксплуатация отопительной печи в пристроенной к дому бане.
Почти три часа пожарные боролись с огнем. На месте работали 15 сотрудников МЧС и пять пожарных машин. Материальный ущерб уточняется.