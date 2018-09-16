2018-09-16T15:52:10+03:00
Происшествия

У взрослого мужчины отобрали планшет в автобусе в Тверской области

Грабитель вышел добычей на остановке
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Подозреваемый задержан Фото: Алексей ЖуравлёвПодозреваемый задержан Фото: Алексей Журавлёв
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В Ржевском районе в полицию обратился 41-летний мужчина, у которого неизвестный отобрал планшет в автобусе и выйдя на остановке в деревне Крупцово, скрылся.

Автобус ехал по маршруту Ржев – ТверьУщерб, причиненный грабителем, оценили в 6,5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Оперативники опросили потерпевшего и свидетелей происшествия. Был составлен описательный портрет преступника, местонахождение подозреваемого установили быстро. Им оказался 20-летний житель Ржевского района.

Молодой человек в отделе полиции признался в содеянном и вернул похищенное имущество.

Против него возбудили уголовное дело по статье "Грабеж", теперь ему грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.

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