Один ВАЗ врезался в мопед, а другой вылетел с дороги в Тверской области
Мужчина на мопеде врезался в ВАЗ.
ДТП случилось около 19:00 в субботу 15 сентября в деревне Луговая Старицкого района, - сообщает УГИБДД по Тверской области.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ 2105 отъезжал задним ходом от дома на проезжую часть, не увидел мопед и врезался в него.
В результате столкновения пострадал водитель мопеда – 59-летний мужчина. С травмами различной степени тяжести его доставили в Старицкую центральную районную больницу.
Также в этот день около 19:30 на подъезде к деревне Маслаково другой ВАЗ совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель получил травмы средней тяжести.