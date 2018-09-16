2018-09-16T14:58:39+03:00
Происшествия

Один ВАЗ врезался в мопед, а другой вылетел с дороги в Тверской области

В двух ДТП пострадали два человека
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Будьте осторожны на дороге Фото: ГИБДДБудьте осторожны на дороге Фото: ГИБДД
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Мужчина на мопеде врезался в ВАЗ.

ДТП случилось около 19:00 в субботу 15 сентября в деревне Луговая Старицкого района, - сообщает УГИБДД по Тверской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ 2105 отъезжал задним ходом от дома на проезжую часть, не увидел мопед и врезался в него.

В результате столкновения пострадал водитель мопеда – 59-летний мужчина. С травмами различной степени тяжести его доставили в Старицкую центральную районную больницу.

Также в этот день около 19:30 на подъезде к деревне Маслаково другой ВАЗ совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель получил травмы средней тяжести.

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