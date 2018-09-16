В Городской  сад Твери привезли новые машинки для автодрома

16 Сент. 14:42 2018-09-16T14:42:00+03:00

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Тверская администрация выложила фото новых машинок для аттракциона автодром в Городском саду.

Ожидается, что новый аттракцион начнёт работать в начале октября.

Сколько будет стоить прокатиться на автодроме в маленькой цветастой машинке пока не сообщается.

Пока что известно, что с 2019 года все развлечения в горсаду станут дороже примерно на 10 рублей.

За круг на колесе обозрения придётся отдать130 рублей. Столько же будут стоить билеты на «Ромашку», «Пират», «Зорб», «Ракушки», веломобили и бамперные лодки.

Скалодром и кольцеброс обойдется в 110 рублей. Цена на «Паровозик», «Солнышко», «Юнгу», «Сказку», «Космос», «Полет», «Ралли» и батут составит 80 рублей.

Прокатиться на горке все желающие смогут за 60 рублей, поиграть в настольный теннис, огромные шахматы, пострелять в тире и посетить комнату смеха можно будет за 70 рублей.