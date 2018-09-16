В Городской сад Твери привезли новые машинки для автодрома
Тверская администрация выложила фото новых машинок для аттракциона автодром в Городском саду.
Ожидается, что новый аттракцион начнёт работать в начале октября.
Сколько будет стоить прокатиться на автодроме в маленькой цветастой машинке пока не сообщается.
Пока что известно, что с 2019 года все развлечения в горсаду станут дороже примерно на 10 рублей.
За круг на колесе обозрения придётся отдать130 рублей. Столько же будут стоить билеты на «Ромашку», «Пират», «Зорб», «Ракушки», веломобили и бамперные лодки.
Скалодром и кольцеброс обойдется в 110 рублей. Цена на «Паровозик», «Солнышко», «Юнгу», «Сказку», «Космос», «Полет», «Ралли» и батут составит 80 рублей.
Прокатиться на горке все желающие смогут за 60 рублей, поиграть в настольный теннис, огромные шахматы, пострелять в тире и посетить комнату смеха можно будет за 70 рублей.