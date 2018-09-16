2018-09-16T14:42:00+03:00
Общество

В Городской  сад Твери привезли новые машинки для автодрома

До запуска осталось пара недель
Игорь ДОКУЧАЕВ
Поделиться:
Новые машинки уже разгрузили Фото: Администрация ТвериНовые машинки уже разгрузили Фото: Администрация Твери
Изменить размер текста:

Тверская администрация выложила фото новых машинок для аттракциона автодром в Городском саду.

Ожидается, что новый аттракцион начнёт работать в начале октября.

Сколько будет стоить прокатиться на автодроме в маленькой цветастой машинке пока не сообщается.

Пока что известно, что с 2019 года все развлечения в горсаду станут дороже примерно на 10 рублей.

За круг на колесе обозрения придётся отдать130 рублей. Столько же будут стоить билеты на «Ромашку», «Пират», «Зорб», «Ракушки», веломобили и бамперные лодки.

Скалодром и кольцеброс обойдется в 110 рублей. Цена на «Паровозик», «Солнышко», «Юнгу», «Сказку», «Космос», «Полет», «Ралли» и батут составит 80 рублей.

Прокатиться на горке все желающие смогут за 60 рублей, поиграть в настольный теннис, огромные шахматы, пострелять в тире и посетить комнату смеха можно будет за 70 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области