16 Сент. 12:42 2018-09-16T12:42:58+03:00

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В Тверской области нашли 85-летнюю пенсионерку, которая три дня провела в лесу . Началось всё 13-го сентября, когда в МЧС поступило сообщение о том, что жительница Лихославльского района ушла в лес и заблудилась там. Искать её отправились сотрудники аварийно-спасательной службы и волонтёрских поисково-спасательных отрядов «Сова» и Liza Alert. Было отмечено, что женщина очень плохо ходит и уйти далеко не может.

Опрос родных и свидетелей помог установить квадрат, в котором может находиться женщина и поисковики начали прочёсывать местность.

Бабушку нашли, когда она начала кричать, на третьи сутки, поисковики вынесли её из леса и передали медикам.