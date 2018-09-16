Первый областной рок-фестиваль «Про-Rock» стартует в Горсаду Твери

16 Сент. 12:18 2018-09-16T12:19:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 16 сентября, в Городском саду Твери пройдет первый областной рок-фестиваль «Про-Rock», на котором будут выступать музыкальыне коллективы из районов области.

Планируется, что своё творчество представят коллективы и исполнители из Твери, Бежецкого, Кимрского, Конаковского, Вышневолоцкого, Рамешковского районов. Петь будут как собственные песни, так и cover-версии известных хитов. При этом грать планируют не только рок классический рок, но и джаз-рок, металл, хард-рок и другие.

Открытие фестиваля намечено на 16:00.