2018-09-16T12:19:03+03:00
Общество

Первый областной рок-фестиваль «Про-Rock» стартует в Горсаду Твери

Выступать будут районные группы
Игорь ДОКУЧАЕВ
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На этой сцене сыграют рокНа этой сцене сыграют рокФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Сегодня, 16 сентября, в Городском саду Твери пройдет первый областной рок-фестиваль «Про-Rock», на котором будут выступать музыкальыне коллективы из районов области.

Планируется, что своё творчество представят коллективы и исполнители из Твери, Бежецкого, Кимрского, Конаковского, Вышневолоцкого, Рамешковского районов. Петь будут как собственные песни, так и cover-версии известных хитов. При этом грать планируют не только рок классический рок, но и джаз-рок, металл, хард-рок и другие.

Открытие фестиваля намечено на 16:00.

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