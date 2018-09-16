История с похищением девочки оказалась неверно понятой шуткой

16 Сент. 11:59 2018-09-16T12:04:42+03:00

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Полиция провела проверку по сообщению тверских СМИ о том, что на территории сквера, расположенного по ул. Скворцова-Степанова и ул. Докучаева девушка пыталась увести с детской площадки 7-летнюю девочку. Мужчина, гулявший с ребенком неподалеку, привлек общее внимание к ситуации.

Когда девушке стали задавать вопросы: она сказала, что собирается принести ребенка в жертву.

Местные жители отобрали ребенка, написали заявление в правохранительные органы.

Как "Комсомолке" сообщили в УМВД полицейские провели опрос и установили, что другие жители эту девушку знают, также знала её и 7-летняя девочка и увязалась с ней в магазин. Родители ребёнка претензий к ней не имеют и сами заявление не писали.

Сейчас конфликт исчерпан. Возможно имели место личные неприязненные отношения гуляющих во дворе граждан.