Тверская область отметит "Новолетие в Пречистом бору"
Сегодня, в воскресенье 16 сентября, в 13:00 в деревне Черногубово Калининского района стартует девятый молодежный фольклорный фестиваль "Новолетие в Пречистом бору", который в этом году посвящен 700-летию подвига святого князя Михаила Тверского.
Новый год (Новолетие) в календаре Русской Православной Церкви этот порядок так и остался неизменным (1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому).
В программе фестиваля:
- мастер-классы по ремеслам
- площадка "Богатырская застава" (стрельба из лука, метание копий, бои на мешках, примерка доспехов )
- бой реконструкторов
- песни, хороводы, народные игры и забавы от тверских фольклорных коллективов
Вход свободный.
Также организаторы обещают что будет организовано бесплатное питание для гостей фестиваля!
До места проведения можно доехать на маршрутке № 223.