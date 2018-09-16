Тверская область отметит "Новолетие в Пречистом бору"

16 Сент. 11:30 2018-09-16T11:30:45+03:00

Празднуем новый год по очень старому стилю

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Сегодня, в воскресенье 16 сентября, в 13:00 в деревне Черногубово Калининского района стартует девятый молодежный фольклорный фестиваль "Новолетие в Пречистом бору", который в этом году посвящен 700-летию подвига святого князя Михаила Тверского.

Новый год (Новолетие) в календаре Русской Православной Церкви этот порядок так и остался неизменным (1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому).

В программе фестиваля:

- мастер-классы по ремеслам

- площадка "Богатырская застава" (стрельба из лука, метание копий, бои на мешках, примерка доспехов )

- бой реконструкторов

- песни, хороводы, народные игры и забавы от тверских фольклорных коллективов

Вход свободный.

Также организаторы обещают что будет организовано бесплатное питание для гостей фестиваля!

До места проведения можно доехать на маршрутке № 223.