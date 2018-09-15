2018-09-16T06:15:38+03:00
Общество

Более 10 000 человек поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Твери

В храме побывали также губернатор Игорь Руденя с семьёй
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Паломники ради встречи со святыней отстаивали очередь. Фото: ПТОПаломники ради встречи со святыней отстаивали очередь. Фото: ПТО
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Сегодня, 15 сентября в Тверь прибыл ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского. В Воскресенский кафедральный собор пришли уже более 10 тысяч человек.

Утром в Воскресенском соборе прошла божественная литургия, молебны святителю проходили в течение всего дня.

В храме побывали также губернатор Тверской области Игорь Руденя с семьёй.

Двери храма будут открыты до визита последнего паломника.

Уже 16 сентября, христианскую реликвию доставят в Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь. Доступ к честной деснице Спиридона Тримифунтского также будет открыт с 8 утра и до последнего паломника. В обители в течение дня перед святыней отслужат акафист и молебны.

Святыня уже не раз была в России, но впервые она посетит сразу 12 городов России, среди которых и Тверь. Организаторы сообщают, ожидается много паломником. Только в Туле святыню посетило 38 тысяч человек, еще больше в Санкт-Петербурге.

Игорь Руденя посетил храм вместе с детьми. Фото: ПТО

Игорь Руденя посетил храм вместе с детьми. Фото: ПТО

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