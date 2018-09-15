На Тверь обрушится дождь

15 Сент. 16:01 2018-09-15T16:01:52+03:00

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Видимо, погода решила перестать баловать нас теплом и солнышком и готовит настоящий осенний дождь.

По сообщению Гидрометцентра России, завтра, в воскресенье 16 сентября, в утренние часы через Тверскую область с запада на восток пройдёт атмосферный фронт атлантического циклона. В связи с этим сегодня ночью на региона обрушатся дожди. Идти они будут и самого вечера воскресенья. В Тверской области пройдут дожди – от умеренных до сильных. В столице Верхневолжья осадки прогнозируются с 3:00 и до 14:00, самые сильные ожидаются в период с 8 до 9 часов утра.

Однако, похолодает не сильно. Ночью от +7 до +12, днём от +13 до +18 градусов.