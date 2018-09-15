2018-09-15T19:37:46+03:00
Происшествия

Девушка пыталась похитить ребёнка ради жертвоприношения в Твери

Подозреваемая пыталась унести малышку с детской площадки
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Дети мирно играли на детской площадке Фото: Архив КП в ИжевскеДети мирно играли на детской площадке Фото: Архив КП в Ижевске
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Следователи выясняют данные, изложенные в СМИ, о покушении на похищение ребенка, которого девушка хотела принести в жертву.

По предварительной информации 27 августа, в вечернее время на территории сквера, расположенного по улице Скворцова-Степанова и улицы Докучаева города Твери, девушка, которой на вид 20 лет, пыталась похитить с детской площадки 7-летнюю девочку. Её остановил гулявший по-близости мужчина. В беседе девушка призналась, что хочет отвезти девочку в рощу и принести ее в жертву. В подтверждение своих слов, она показала ножницы, лейкопластырь и скотч.

- Для полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщает Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тверской области капитан юстиции Валерия Павлова.

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