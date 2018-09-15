2018-09-15T13:40:44+03:00
Происшествия

Ребёнок пострадал в аварии в Твери

4-летний мальчик получил ушибы
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Недостаточно, чтобы дети знали правила, нужно чтобы взрослые их соблюдалиНедостаточно, чтобы дети знали правила, нужно чтобы взрослые их соблюдали
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По сообщению УГИБДД по Тверской области, сегодня 15 сентября, около 11:40 в районе дома № 32 в Больших Перемерках столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Калина». В результате автомобили столкнулись.

В аварии пострадал 4-летний мальчик, пассажир Volkswagen Polo, ребёнок находился на заднем сидении автомобиля. Вместо детского кресла он был пристегнут обычным ремнем. Маленький пассажир отделался ушибами и медицинская помощь ему не понадобилась.

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