2018-09-15T13:11:04+03:00
Общество

В Тверской области ищут пропавшую женщину

Она ушла в лес и не вернулась
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Идёт поиск пропавшей женщины Фото: ВПСО СоваИдёт поиск пропавшей женщины Фото: ВПСО Сова
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По информации волонтёрского поисково-спасательного отряда "Сова" в Тверской области пропала Эмма Фрициевна Краснова (1933 года рождения, Лихославльский район).

Женщина ушла из дома 13 сентября в 12 часов. По сообщениям родных она ушла в лес что близ деревни Хлёстово, Станское сельское поселение.

Приметы пропавшей: рост примерно 172 сантиметра, телосложение средние, волосы седые, стрижка каре, глаза голубые. Была одета в серую куртку, на ногах резиновые сапоги.

До настоящего времени её местонахождение неизвестно. Тем кто её видел нужно сообщать по телефону ВПСО Сова 8904-014-12-34 или 112.

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