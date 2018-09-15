В Тверской области ищут пропавшую женщину

15 Сент. 13:11 2018-09-15T13:11:04+03:00

Она ушла в лес и не вернулась

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По информации волонтёрского поисково-спасательного отряда "Сова" в Тверской области пропала Эмма Фрициевна Краснова (1933 года рождения, Лихославльский район).

Женщина ушла из дома 13 сентября в 12 часов. По сообщениям родных она ушла в лес что близ деревни Хлёстово, Станское сельское поселение.

Приметы пропавшей: рост примерно 172 сантиметра, телосложение средние, волосы седые, стрижка каре, глаза голубые. Была одета в серую куртку, на ногах резиновые сапоги.

До настоящего времени её местонахождение неизвестно. Тем кто её видел нужно сообщать по телефону ВПСО Сова 8904-014-12-34 или 112.