Маршрутка спровоцировала аварию в Твери
Отъезжая от остановки она не пропустила Опель Вектра
В аварии пострадал один человек
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Сегодня,15 сентября, на Московском шоссе у дома 18 столкнулись три автомобиля - ПАЗ, Опель Вектра и Ниссан.
В аварии фигурирует маршрутка.
По информации регионального управления ГИБДД , маршрутка №106, отъезжая от остановки, не пропустила Опель Вектра, который двигался в попутном направлении. В результате этого манёвра произошло столкновение. От удара Опель потерял управление и врезался в легковой Ниссан.
Пострадал пассажир Опеля - он получил травму шеи.Пассажиры маршрутки не пострадали. Будьте осторожны на дороге.