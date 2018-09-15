2018-09-15T12:42:42+03:00
Происшествия

Маршрутка спровоцировала аварию в Твери

Отъезжая от остановки она не пропустила Опель Вектра
Игорь ДОКУЧАЕВ
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В аварии пострадал один человекВ аварии пострадал один человек
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Сегодня,15 сентября, на Московском шоссе у дома 18 столкнулись три автомобиля - ПАЗ, Опель Вектра и Ниссан.

В аварии фигурирует маршрутка.

По информации регионального управления ГИБДД , маршрутка №106, отъезжая от остановки, не пропустила Опель Вектра, который двигался в попутном направлении. В результате этого манёвра произошло столкновение. От удара Опель потерял управление и врезался в легковой Ниссан.

Пострадал пассажир Опеля - он получил травму шеи.Пассажиры маршрутки не пострадали. Будьте осторожны на дороге.

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