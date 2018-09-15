«Кросс нации» стартовал в Тверской области

15 Сент. 10:58 2018-09-15T10:58:07+03:00

В этом году - в Старицком районе

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Сегодня, 15 сентября, в Старицком районе стартовал региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации».

В этом году забег проходит неподалеку от деревни Чукавино, беговая трасса протянулась по лесу и вдоль берега Волги. Как обычно есть разные дистанции - забеги на 1 км, 3 км, 6 км, а также для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Тех участников, которых не отправляют на автобусах собственные организации, нужно ехать до Старицы своим ходом, а от вокзала до места старта пущена маршрутка. По заверениям организаторов она бесплатная и прибывать будет с интервалом в 15 минут.

Также маршрутка пущена от поворота со Старицкого шоссе до деревни Чукавино.

В прошлые годы, забег проходил в Твери по Краснофлотакой набережной. Тогда на старт выходили до шести тысяч человек.