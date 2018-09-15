15 Сент. 10:03 2018-09-16T06:06:35+03:00

Святыня пробудет в городе один день

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В Тверь привезли ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского. С 24 августа по 15 октября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 12 российских регионах побывает одна из величайших христианских святынь – десница (правая рука) святителя Спиридона Тримифунтского.

В столицу Верхневолжья ковчег с мощами прибыл в ночь с 14 на 15 сентября. В Твери святыня будет находиться в Воскресенском кафедральном соборе (улица Баррикадная, дом 1). Сегодня, 15 сентября, открыт доступ к святым мощам для всех желающих до 22:00. В 9:00 в соборе началась Божественная литургия.

Уже за час до начала службы перед собором выстроилась огромная очередь. Сотни людей пришли поклониться святым мощам.

Спиридон Тримифунтский почитается как покровитель бездомных и больных, помощник тем, кто стеснен в средствах, испытывает затруднения с жильем.

Чтобы верующим было удобно, на время пребывания мощей в соборе до 7:00 воскресенья,16 сентября, перекрыто движение транспорта по улице Баррикадная, на участке от улицы Большевиков до дома № 25, а также по улице Большевиков, на участке от улицы Баррикадная до дома №5.

К мощам выстроилась огромная очередь Фото: Анастасия Чистякова