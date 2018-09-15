Тверь присоединилась к акции "Всемирный день чистоты "Сделаем!"

15 Сент. 09:38 2018-09-15T09:38:31+03:00

Субботники стартуют во всех районах города

Изменить размер текста: A A

Тверь присоединится к акции "Всемирный день чистоты "Сделаем!" 150 стран. В Твери уборка будет организована сегодня, 15 сентября, на 17 точках.

Для участия нужно связаться с организаторами.

Парк Победы - основная площадка, Набережная реки Лазури, 11:00, центральный вход, Яна 8 (930) 158-15-59

Берега рек города Алексей Орлов, Турклуб Азимут.

Головинский вал, 10:00 у Професорской клиники, ул. Карла Маркса 3 А, Надя Михайлова 89051280933

Берег Волги за ДОКБ на рыбацкой, 14:00 у Главпочтампа, Еронакова Марта Дмитриевна, 89066508296,

Первомайская роща, 10:00, Сторителей 18, у входа в Веревочнвй городок, Светлана Никифорова-Неверова +79109311199, Жуков Даниил Сергеевич 89105313393

Мигалово, лес и берег Волги 10:00, Магазин Пятерочка, ул. Громова, 27, Андрей Тунев 89043584438

Разворотное кольцо маршруток, Сахаров Игорь Викторович 89105335642

Берег Волги, 10.30 улица Маршала Буденного, 8-915-713-20-66 Серкизюк Диана.

Парк Текстильщиков, у входа, арки, ул.1-я Залинейная, Щеглов Вячеслав Валерьевич, 8-900-010-10-93

Территории, прилегающие к детской поликлинике, 10:00 на улице Индустриальной Юлия Валерьевна Экилик.

Бобачевская роща 10:00 ул. Орджоникидце, д. 49, к. 9. у сцены на центральной площадке Бобачевская роща, Ольга Бокова 8-930-151-92-97

Котеджный поселок Палкино 10:00 на въезде в поселок, Ольга Коваленко +79040212019

Южный (Поле рядом с 1 Роддомом) 16 СЕНТЯБРЯ!!! 10:00 у ворот вход в 1 роддом, Светлана 89607079446

Ручей Соминка, рядом со школой 34 10:00, у ворот школы 34 Даниил Воробьев 8-910-930-01-99

Левый берег Тверцы за мостом Красина, Соминка 10:00, Красина, 46, у входа в пятерочку Ирина Курако 8-903-694-68-76

Юность, лесная роща со стороны Фрунзе , 10:00, ул. Фрунзе, 2 вход в сосновую рощу в Юности,Наталья Гостева 89056045289

Красная поляна, 10:00 Место уточнить у организатора, Яша Нилов 8-996-922-95-65, и министерство природных ресурсов

Исаевский ручей 10:00,ул. Маяковского после заправки Ясна Юлия 89040015707

Карьеры 11:00, Коса, Дарья Герасимова 89038004223

10:00 Сбор в Черногубово "поворот у магазина", остановка 223 маршрутки. Катя Афанасьева 89106461973