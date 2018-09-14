Тверь готовится к встрече ковчега с мощами Спиридона Тримифунтского

14 Сент. 23:10 2018-09-14T23:11:24+03:00

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15 сентября в 8.00 в Воскресенском кафедральном соборе Твери состоится встреча ковчега с десницей святого Спиридона Тримифунтского, который почитается в лике святителей как чудотворец.

Напомним, Тверь и Старица вошли в список 12 городов России, которые и посетит святыня, которая прибыла из Греции.

Приложиться в мощам святого можно будет только в течение дня. Уже ночью ковчег перевезут в Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь, где он также пробудет лишь день.

Согласно легенде, ковчег с правой рукой святого Спиридона помогает исцелять болезни, решать судебные споры, прекращать распри и дарует христианскую любовь. Также в народе к святому обращаются и со всеми жилищными проблемами, а в засуху просят у него дождя.

Однако это неофициальное богословие, напоминают священники. Прикладываясь, главное, надо сохранять веру в сердце.